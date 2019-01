Nachwuchs bei Kardashian-West: Leihmutter ist wieder schwanger

Nicht einmal ein Jahr nach der Geburt ihres jüngsten Kindes soll die Leihmutter von Kim Kardashian-West (38) und Kanye West (41) wieder schwanger sein, berichten US-Medien.

Kim Kardashian & Kanye West: Nachwuchs im Mai

Tochter Chicago kam am 15. Jänner vergangenen Jahres zur Welt. Das jüngste Familienmitglied soll im Mai geboren werden. Nicht nur der Geburtstermin, auch das Geschlecht des Babys steht laut US Weekly fest: Der Reality-TV Star und ihr Mann sollen einen Buben erwarten.

Uneinigkeit über Kinderwunsch

In der Show "Keeping Up With the Kardashians" sprach Kim vergangenen Oktober mit Freundin Larsa Pippen über das Thema Familienplanung. " Kanye will mehr (Anm.: Kinder) haben. Er ist mir damit auf die Nerven gegangen. Er will sieben. Er hat sich sieben in den Kopf gesetzt."