Kim Kardashian: Heftige Kritik an Norths (5) Laufstegdebüt

Am Samstag spazierte Kim Kardashians Tochter North West zum ersten Mal als Model über den Laufsteg. Die Reaktionen auf den Auftritt der Fünfjährigen sind aber nicht gerade positiv.

"Unpassend" - Fans kritisieren Norths Outfit

Die Tochter des Reality-Stars und Rapper Kanye West präsentierte sich bei ihrem Laufstegdebüt auf der LOL Surprise Fashion Show in einem kurzen Lackrock, einem bauchfreiem Top und einer knallroter Lederjacke. Den Look rundeten eine Designer-Brille und roter Lippenstift ab. Das Outfit war eigentlich als Hommage an Michael Jacksons "Thriller"-Video gedacht, erntete im Netz aber viel Kritik.