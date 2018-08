Kritik: Kim Kardashian freut sich über Magersucht-Kommentar

"Darf nicht mit Diät verwechselt werden"

Die Aussagen den Schwestern würden Lambert zufolge implizieren, "dass Magersucht etwas ist, das bewundert werden muss". Dies sei angesichts der Tatsache, dass es sich bei Anorexia nervosa, wie die Essstörung fachsprachlich genannt wird, um eine schwere psychische Erkrankung handle, besonders bedenklich. "Magersucht darf nicht mit einer erfolgreichen Diät verwechselt werden", betont die Expertin. Kommentare wie jene der Kardashians könnten Einzelpersonen jedoch dazu ermutigen, sich schädlichen Essgewohnheiten anzueignen, um wie ihre Lieblingsberühmtheiten auszusehen.

Magersucht dank Social Media?

Der Einfluss, den soziale Medien auf das Selbstbildnis – großteils – junger Frauen und Männer hat, ist wissenschaftliche bereits umfangreich erforscht.

Wissenschafter der britischen University of Exeter wiesen vergangenes Jahr in einer Erhebung auf die alarmierend hohe Anzahl von Social-Media-Profilen, die Unterernährung und Essstörungen propagieren, hin. Der schädliche Einfluss, den derartige Bilder und Profile auf die Userschaft, und in erster Linie junge Mädchen und Frauen, haben, ist längst erwiesen. Forscher der Universität Adelaide in Australien hielten in einer ebenfalls im Jahr 2017 veröffentlichten Studie fest, dass Frauen, die unter dem Hashtag "fitspiration" posten, eher Gefahr laufen, eine Essstörung zu entwickeln. 2015 belegten australische Forscher der Flinders University einen ähnlichen Effekt (mehr dazu hier).

Instagram hat bereits vor Jahren auf das Problem reagiert. Vor fünf Jahren verbannte die Plattform unter anderem die Hashtags "anorexia", "proana" und "thighgap". Ein Versuch, die User zu schützen. Gebracht hat das bis dato wenig, da sich in der Community laufend neue Hashtags etablieren.