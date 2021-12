Cathy Hummels und Mats Hummels wiedervereint

Da soll sich einer nochmal auskennen: Seit Monaten wird spekuliert, dass sich Fußballer Mats Hummels und seine Frau Cathy Hummels getrennt haben sollen. Bestätigt wurde dies zwar bisher nicht - auch wenn Cathy auf Instagram mit Aussagen wie "Es gibt einen großen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein" Gerüchte um ein vermeintliches Liebes-Aus anfeuerte. Auch dass die den Ehering nicht mehr zu tragen schien, sorgte noch vor einem Jahr für Spekulationen. Nun hat die Moderatorin ihre Fans jedoch überrascht, als sie ein gemeinsames Foto von sich, Mats Hummels und ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig (3) veröffentlichte.

Cathy und Mats Hummels: Doch nicht getrennt?

"Papi, Mami & Ludi", schrieb die 33-Jährige unter den süßen Familienschnappschuss, auf dem sie und ihr Mann sich dicht aneinanderkuscheln. "Was will ich mit diesem Bild sagen, fragen sich bestimmt viele von euch. Eigentlich nur, dass wir eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt hatten und zusammenhalten", erklärte Cathy Hummels außerdem. Dem Posting fügte sie die Hashtags "Family" und "Nomatterwhat" - also "egal, was passiert", hinzu.