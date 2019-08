Nach Trennung von Thea: Thomas Gottschalk hat schlechtes Gewissen

Der Moderator Thomas Gottschalk hat nach der Trennung von seiner Frau Thea im Frühjahr ein schlechtes Gewissen. Er versuche, "den Schaden, den ich bei allen Beteiligten angerichtet habe, so klein wie möglich zu halten", sagte der 69-Jährige dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. Er sei sich unsicher, ob die Trennung nach 46 gemeinsamen Jahren richtig gewesen sei.

Vor einem Jahr habe er sich in seine heutige Lebensgefährtin verliebt und lebe mit ihr nun in Baden-Baden. "Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gegen die Vernunft entschieden und gegen alles, was der Rest der Welt von mir erwartet hätte", sagte Gottschalk.