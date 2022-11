Nach Trennung von Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack spricht über ihren Neuen

Die Gerüchte stimmten also doch. Wochenlang hatten die beiden Schlagerstars Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack Spekulationen um eine angebliche Trennung dementiert. Inzwischen haben die beiden öffentlich bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein.

Trennung bei Mross und Woitschack

"Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele...", schrieben beide in einem gemeinsamen Instagram-Post Mitte November. Nach unzähligen "Spekulationen" in der letzten Zeit wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der beiden Schlagerstars.