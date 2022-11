In einem weiteren Posting kündigen beide am Montag einen gemeinsamen Auftritt an. "Wir möchten uns bei euch für die zahlreichen Nachrichten, lieben Worte und Wünsche bedanken. Eure Gedanken geben uns Kraft in diesen Tagen. Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt. Am Samstag werden wir gemeinsam in Dinslaken und Essen-Steele auf der Bühne stehen und freuen uns auf euch!", heißt es da.