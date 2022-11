Ausnahme: Julia Roberts zeigt ihre Zwillinge

Ihr Privatleben hält Julia Roberts strikt bis auf wenige Ausnahmen der Öffentlichkeit fern. Mit dem Kameramann Danny Moder, den sie 2001 am Set von "The Mexican" kennenlernte, hat sie drei Kinder. 2002 heirateten die beiden auf ihrer Ranch in New Mexico. "Durch Danny fand ich mich selbst", sagte Roberts 2017 im Gespräch mit Harper's Bazaar. Er gebe ihrem Leben Sinn und lasse ihr Inneres strahlen.

Inzwischen fühle sie sich auch nicht mehr angesprochen, wenn jemand ihren berühmten Namen sagt, so Roberts. "Ich habe bei meiner Heirat vor 15 Jahren den Namen meines Mannes angenommen und bin heute für die Menschen in meinem Umfeld Mrs. Moder", sagte sie 2018 der Zeitschrift Brigitte. "Der andere ist nur noch mein Künstlername, der hat mit meinem jetzigen Leben nichts mehr zu tun."