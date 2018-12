Nach Trennung von Boris: Lilly Becker feilt an neuem Image

Model als TV-Star?

Damals nahm Lilly Becker erstmals an der RTL Show " Let's Dance" teil. Stolze 200.000 Euro soll das niederländische Model mit ihrer Teilnahme verdient haben, berichtete Bild. Danach war Becker öfter im Fernsehen zu sehen. Für ihren Auftritt in Oliver Pochers Sendung "Alle auf die Kleinen" verdiente sie laut dem Magazin 100.000 Euro. Zahlreiche TV-Engagements folgten. So war Becker in Shows wie "The Big Music Quiz" (2017) oder "The Story of My Life" zu sehen. Auch an der Survival-Show "Global Gladiators" nahm sie teil. Zuletzt war Lilly Becker im RTL-Jahresrückblick "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" dabei und sprach darüber, wie enttäuscht sie von Boris Becker sei.

Selbstbewusst auf Social Media