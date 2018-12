Boris Becker verrät den wahren Grund für die Trennung von Lilly

In einem Interview mit dem Stern hatte auch Lilly Becker vor einiger Zeit angedeutet, dass sie es oft zu Streit gekommen sei: "Es gab nicht den einen Grund für die Trennung. Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit."

Inzwischen hätten sie und Boris kaum noch Kontakt, wie die gebürtige Niederländerin Anfang Dezember in der RTL-Sendung "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" verriet. "Ich kann nicht befreundet sein mit einem Mann, der mich so maßlos enttäuscht hat", erzählte sie. Sie schäme sich dafür, dass sie und Boris es nicht geschafft hätten ihre Scheidung im Privaten zu regeln, so Lilly damals. "Ich glaube, wir haben beide Fehler gemacht."

Boris und Lilly Becker hatten einander 2005 kennengelernt und 2009 in St. Moritz geheiratet. Von 1993 bis 2001 war Boris zuvor mit Barbara Becker verheiratet. Auch für Lilly ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Sie hatte sich 2003 mit dem US-amerikanischen Medienunternehmer und Rechtsanwalt Michael R. Bermann getraut. Die Ehe wurde nach nur fünf Jahren geschieden.