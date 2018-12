Boris Becker: "Weihnachten wird kompliziert"

Es war ein turbulentes Jahr für Boris Becker. Nicht nur sein Insolvenzverfahren sorgte für Schlagzeilen, auch seine Trennung von Ehefrau Lilly Becker (42) verlief nicht ohne Skandale. Am Rande der 18. "Ein Herz für Kinder"-Spendengala verriet der ehemalige Tennisprofi nun, dass er mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2018 zurückblickt.

Becker über Höhen, Tiefen und gesundheitliche Probleme

"Ich schaue eigentlich nie zurück. Aber wie jedes Jahr hat auch dieses wieder Höhepunkte und Tiefschläge gehabt. Manche davon sind bekannt, manche nicht", sagte Becker.

"Ich bin glücklicherweise wieder gesund. Ich hatte jahrelang Probleme mit meinem Sprunggelenk. Zudem musste ich mich im Herbst einer Knie-OP unterziehen. Alles ist geheilt, ich bin wieder mobiler. Und ich kann nach wie vor kraftvoll zubeißen. Das ist das Wichtigste", scherzte die Tennislegende, die sich bereits im September wegen eines Basilioms einer Operation im Gesicht unterziehen musste.

Trotz privater Probleme blickt die Tennislegende optimistisch in die Zukunft: "Jedes Jahr wird positiv angegangen. Ich habe ja bald das Glück, dass ich zu den Australian Open kann. Es ist also ein Schritt in die Sonne."