Nach Scheidung: Was treibt eigentlich Mary-Kate Olsen?

Diese Woche wurde Mary-Kate in New York gesichtet, als sie bummeln ging und Besorgungen machte. Die Daily Mail ver√∂ffentlichte Fotos von Mary-Kate, auf denen sie einen √ľbergro√üen schwarzen Mantel und einen Schal mit Blumenmuster tr√§gt.

Mary-Kate Olsen: Trotz Dates weiterhin single?

Bereits vor einiger Zeit hie√ü es, dass Mary Kate wieder am daten sein soll, was diese aber nicht best√§tigte. Entertainment Tonight hatte berichtet, dass die Schauspielerin und Fashiondesignerin bereit f√ľr eine neue Beziehung sei und sich wieder f√ľr Dates verabrede. Das Thema M√§nnerbekanntschaften gehe sie aber zwanglos an, so ein Insider damals. "Sie ist Single und sie hat Spa√ü", behauptet ein Insider. "Sie ist nicht ernsthaft mit jemandem zusammen, aber sie datet wieder."