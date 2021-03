Nach Scheidung von Jeff Bezos: Milliardärin MacKenzie Scott heiratet Lehrer

Das Paar hatte im Jänner 2019 angekündigt, die Ehe nach 25 Jahren beenden zu wollen. Im April folgte dann die Einigung über die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens. Scott überließ ihrem Ex-Mann 75 Prozent der Amazon-Aktien. Ihr Aktienpaket wurde damals mit rund 36 Milliarden Dollar (30,72 Mrd. Euro) bewertet.

Philanthropin

Nach ihrer Trennung hatte Scott angekündigt, mindestens die Hälfte ihres Milliardenvermögens spenden zu wollen. Sie trat dazu der Initiative "The Giving Pledge" bei, wie die Organisation damals mitteilte. Die Unterzeichner verpflichten sich, zu ihren Lebzeiten oder in ihrem Testament mindestens die Hälfte ihres Vermögens gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen.

In einem Blog-Beitrag für die Organisation machte Jewett die Heirat nun auch öffentlich. Er schrieb: "Ich war den größten Teil meines Lebens Lehrer und ebenso dankbarer Schüler in Bezug auf die Großzügigkeit meiner Mitmenschen (...). Jetzt bin ich durch einen glücklichen Zufall mit einer der großzügigsten und freundlichsten Personen verheiratet, die ich kenne - und schließe mich ihr an, um enormen finanziellen Reichtum weiterzugeben, und anderen zu dienen.“