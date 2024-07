Nach Scheidung: Nächster verheerender Tiefschlag für Kevin Costner

Costner, der mit Baumgartner zwei Söhne und eine Tochter hat, stürzte sich nach den privaten Turbulenzen wie gewohnt in die Arbeit.

Kevin Costner erfüllte sich mit "Horizon" Lebenstraum

Am 28. Juni kam Costners neuer Western "Horizon: An American Saga" in den USA in die Kinos, in Österreich startet der Film am 22. August. Noch in diesem Jahr soll der zweite Teil der Westernsaga erscheinen.

"Horizon" soll in vier Kapiteln kommen. Costner versucht seit über 30 Jahren, das Mammutprojekt zu finanzieren. Am Ende investierte er rund 20 Millionen Euro an eigenem Geld. Über die Jahre habe er eine Obsession für das Projekt entwickelt. "Ich habe 1988 damit angefangen, und ich konnte es nicht anbringen, aber ich habe nicht aufgehört, es zu lieben", sagte er.