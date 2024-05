Unsympathisch gemacht: Stars, die Kevin Costner nicht ausstehen können

Stars, die Kevin Costner nicht ausstehen können

Kevin Costner hat zwar noch nie mit Stephen Baldwin in einem Film gespielt, aber sie traten (über ihre Anwälte) in einem Gerichtssaal in New Orleans gegeneinander an. Ihr Streit hatte mit einer innovativen Technologie zu tun, die Costner in den 1990er-Jahren entwickelt hatte, um Offshore-Ölverschmutzungen zu beseitigen. Im Jahr 2011 verklagten Baldwin und sein Geschäftspartner Spyridon Contogouri Costner und dessen Partner. Baldwin warf Costner vor, ihn aus der Firma gedrängt zu haben, kurz bevor ein lukrativer Abschluss gelang. In der Klage forderten Baldwin und sein Partner 17 Millionen US-Dollar. Costner wurde schließlich vom Vorwurf freigesprochen, seinen damaligen Geschäftspartner hintergangen und von einem Millionengeschäft ausgeschlossen zu haben.