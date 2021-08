Nach RTL-Aus: Dieter Bohlen wagt unerwarteten Neustart

Bereits Anfang August hatte der abgesetzte "DSDS"-Chefjuror Dieter Bohlen hat sein Comeback angekündigt. "Die meistgestellte Frage in den letzten Monaten ist natürlich: Wann sehen wir dich wieder im Fernsehen? Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen", sagte Bohlen in einem Instagram-Video. Nun wir bekannt, dass der Pop-Titan einen neuen Werbevertrag an Land gezogen hat: Bohlen wird das neue Gesicht des Telekommunikationsunternehmens Freenet.

Dieter Bohlen zieht neuen Job an Land

"Ich habe wieder ’ne neue Firma", verkündete er jetzt auf Instagram. Freenet zufolge sei Bohlen neuer CEO des Unternehmens. Marketingchef Jan Egert ist der Meinung, dass der ehemalige DSDS-Chef das ideale Gesicht für Freenet ist. Er sei laut und sage, was gesagt werden muss, schwärmt er über Bohlen. "Wir sind als Marke ja auch gerne mal lauter", stellt Egert fest.