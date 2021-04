"DSDS"-Gewinner Jan-Marten Block: Kontakt zu Dieter Bohlen abgebrochen

Zum Triumph verhalf ihm seine ungemein tiefe Stimme - und sein neu eingespieltes Sieger-Lied "Never Not Try". Die Entscheidung, die Block 100.000 Euro und einen Plattenvertrag einbrachte, traf aber das Publikum, und ohnehin nicht Bohlen, der sich für die letzten beiden Sendungen bekanntlich krankmeldete und von Thomas Gottschalk vertreten wurde. Ein Drittel (33,38 Prozent) votierte nach RTL-Angaben für den Sänger.

Die Freude bei dem neuen "Superstar" war danach so groß, dass beim Hochstemmen des Siegerpokals glatt ein Teil aus der prächtigen Trophäe brach. Tatsächlich wirkt Block wie jemand, den nichts so schnell umweht. Dazu mag seine Herkunft beitragen: Geboren wurde er in Niebüll, wohnhaft ist er in Süderlügum, tiefes Schleswig-Holstein. Vom Habitus her könnte er sich jederzeit für einen Norddeutschland-Werbefilm gemütlich in eine Düne fallen lassen. Bisher hatte der Nordfriese etwa auf Geburtstagen und Hochzeiten gesungen. Er macht eine Ausbildung zum Kaufmann.