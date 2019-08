Nach Rekord-Tour: Ed Sheeran kündigte zweijährige Pause an

Berichten zufolge soll Sheeran sich emotional von seinen Fans verabschiedet haben. "Wie ihr vielleicht wisst, bin ich seit über zwei Jahren auf 'Divide'-Tour und das hier ist der letzte Tag. Es ist wirklich bittersüß. Ich liebe, dass ihr alle hier seid und wir das in Ipswich zu Ende bringen. Das ist mein letzter Gig für vielleicht 18 Monate", sagte Sheeran laut Sun.

"Es fühlt sich ein bisschen an, als würde man mit seiner Freundin Schluss machen", so Sheeran laut der Zeitung weiter. "Ich seh euch in paar Jahren. Danke!" Auch die BBC berichtet von Worten, die nach Abschied klingen. "Das könnte der letzte Loop-Pedal-Gig sein. Bis in zwei Jahren", soll er in Ipswich gesagt haben.

Für eingefleischte "Shape Of You"-Fans könnte also eine längere Durststrecke bevorstehen. Wobei eine Tour-Pause natürlich nicht unbedingt bedeuten muss, dass der Brite keine neue Musik mehr aufnimmt. Vielleicht ist in der wohlverdienten Auszeit Platz für den ein oder anderen romantischen Abend mit Klampfe und Pedal. Offiziell bestätigt hat Sheeran die zweijährige Pause im Übrigen noch nicht.