Ed Sheeran rappt mit Eminem und rockt mit Bruno Mars

Schon 2018, nachdem Ed Sheeran mit seinem Album „÷“ und dem Hit „Shape Of You“ zum gefragtesten Pop-Star der Welt aufgestiegen war, wurde er gefragt, wie er den dadurch entstandenen Erwartungen für das nächste Album begegnen will. Seine Antwort: Zwischendurch ein Projekt veröffentlichen, von dem von vornherein klar ist, dass es nicht mit normalen Alben konkurrieren kann. Damit er Zeit gewinnt, in der sich die hohen Erwartungen und der Rummel um ihn wieder beruhigen können.