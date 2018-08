Ed Sheeran in Wien: Einzelkämpfer in Hochform

„Dass jemand nicht singen kann, das gibt es gar nicht. Man kann falsch singen. Aber es ist mir egal, ob ihr falsch oder richtig singt. Hauptsache ist, dass ihr von jetzt an jeden Ton mitsingt - bis ihr eure Stimme verliert!“

Drei Songs hat Ed Sheeran im Wiener Ernst-Happel-Stadion gesungen. Jetzt macht er 55.000 Besuchern klar, was er sich vom Rest des Abends erwartet. Doch eine derartige Aufforderung hätte dieses Publikum vielleicht gar nicht gebraucht. Schon als die LED-Schirme an den Seiten der Bühne zeigten, wie der Rotschopf backstage in Richtung Bühne lief, erinnerte das Level an Gekreische an die Hysterie um die Beatles.

Keine Frage, Sheeran ist der zurzeit größte männliche Pop-Star. Obwohl er vom Habitus her gar keiner ist. Glamour, große Gesten und Theatralik sind nicht sein Ding. In Kniehosen aus dem Supermarkt und weißem T-Shirt kommt er auf die Bühne. Gut, die ist schon spektakulär, besteht aus einer LED-Wand, die nach oben hin breiter wird und in eine Art Dach übergeht. Sie ist auch so grell bunt und plakativ bespielt, wie es bei Pop-Shows Usus ist. Aber trotzdem überstahlt sie nie das, was Sheeran mit seinen Songs macht.