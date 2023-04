Nach Meghans Krönungs-Absage: William & Kate können Erleichterung nicht verhehlen

Hat Gute-Laune-Auftritt etwas mit Meghans Fehlen bei Krönung zu tun?

Die Royal Family hatte zuletzt mit erneuten Vorwürfen vonseiten der Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, zu kämpfen. In ihrer Netflix-Doku plauderte das Ehepaar so manch unschönes Detail über seinen Rücktritt aus dem Königshaus aus. Prinz Harry goss in seinen Memoiren, die im Jänner veröffentlicht wurden, noch mehr Öl ins Feuer, als er seine Rivalität mit seinem Bruder William schilderte und unter anderem auch auf vermeintliche Auseinandersetzungen zwischen Kate und Meghan zu sprechen kam. In Interviews, in denen Harry sein Buch bewarb, teilte er weitersus und forderte von William und seinem Vater Charles eine Entschuldigung.

