Regelverstoß! Wie Prinzessin Kate zu Ostern das royale Protokoll gebrochen hat

Zu Ostern präsentierte sich Prinzessin Kate in einem todschicken königsblauen Mantel. Auch die Kopfbedeckung und die Clutch wählte sie im gleichen Farbton dazu aus. Dazu kombinierte sie helle High Heels.

So weit, so gut - doch dann passierte ihr ein kleiner Fauxpas, denn sie lackierte ihre Nägel in einem knalligen Rot.