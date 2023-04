Queen Camilla laut Vertrautem "absolut verängstigt" vor Krönung

Ein weiterer unangenehmer Faktor: Zum royalen Großereignis wollen auch die Gegnerinnen und Gegner der Monarchie ihrer Ablehnung Sichtbarkeit verschaffen. "Es wird die größte Protestaktion sein, die wir je gemacht haben - aber nicht die letzte", kündigte Graham Smith, der Chef der Anti-Monarchie-Organisation Republic, in der britischen The Times an. Bisher haben mehr als 1.350 Menschen für den Protest am 6. Mai zugesagt.

