"Sie heiratete aus Liebe": Camillas Sohn Tom wehrt sich gegen Harrys Behauptungen

In seinem heuer erschienenen Buch über sein Leben legte Prinz Harry medienwirksam unzählige Details aus dem Privatleben der Royals offen und erhob besonders gegen seinen älteren Bruder William schwere Vorwürfe. Auch Stiefmutter Queen Camilla wurde in "Spare" mutmaßliches Fehlverhalten angelastet. Der zweiten Ehefrau seines Vaters Charles unterstellte er, private Informationen über ihn und andere Familienmitglieder unter der Hand an die Presse gegeben zu haben, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.