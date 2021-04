Nach Leak von unretuschiertem Bikini-Bild: Khloe Kardashian zeigt sich ohne Filter

"Das Foto, das diese Woche gepostet wurde, ist wunderschön. Aber als jemand, der sein ganzes Leben lang mit dem Körperbild zu kämpfen hat, wenn jemand ein Foto von ihm macht, das bei schlechten Lichtverhältnissen nicht schmeichelhaft ist oder seinen Körper nicht so einfängt wie er ist, nachdem er so hart gearbeitet hat, um ihn an diesen Punkt zu bekommen, sollte man das Recht haben, zu verlangen, dass es nicht geteilt wird - unabhängig davon, wer man ist", so Khloe Kardashian in einem Statement.

Der "Druck, das ständige Lächerlichmachen und die Urteile", denen sie sich ihr Leben lang ausgesetzt fühlt, seien "zu groß, um sie zu ertragen." Sie habe das Gefühl, "perfekt" sein zu müssen und "die Standards anderer zu erfüllen, wie ich aussehen sollte".

Dass sie dennoch den Mut hat, sich auch unretuschiert zu präsentieren, bewies die Mutter einer Tochter bei dieser Gelegenheit auch. In einem Video zeigt sie sich ohne Filter im Bikini vor dem Badezimmerspiegel. "Hey Leute, das bin ich und mein Körper unretuschiert und ungefiltert", teilt sie ihren Followern mit.