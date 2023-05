Unmittelbar nach der Krönung seines Vaters Charles ist Prinz Harry wieder in die USA zurückgekehrt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Airline-Mitarbeiter. Der 38-Jährige sei am Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles gelandet.

Ein Grund für die schnelle Rückkehr: Während Charles III. am Samstag in London zum König gekrönt wurde, feierte Archie Mountbatten-Windsor, der Sohn von Harry und Meghan (41), am Samstag seinen vierten Geburtstag.