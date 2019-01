Nach dem Dschungelcamp: De Ciccos Freundin lästert über Burdecki

Die amtierende Dschungelkönigin ist nicht bei allen beliebt: Domenico de Ciccos (35) Freundin Julia lässt im RTL-Interview kein gutes Haar an der diesjährigen Gewinnerin.

Am Dienstag betraten die Camper wieder heimischen Boden. Sie wurden am Flughafen Frankfurt von ihren Liebsten in Empfang genommen. Auf Domenico de Cicco wartete Freundin Julia - die ihn herzlich empfing. Keine Selbstverständlichkeit, bedenkt man, dass ihr Liebster acht Tage lang neben seiner Exfreundin Eveyln Burdecki (30) im Dschungel ausharrte.

Die Kandidaten 2019 auf einen Blick: