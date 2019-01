Alle gegen Evelyn Burdecki: Ex-Bachelorette verärgert das Camp

Einsamer Toilettengang nervt Camp-Kollegen

Die anderen Teilnehmer sahen sich in ihrer Meinung bestätigt, als sie entdeckten, dass die Kandidatin alleine auf die Toilette gegangen war. Ein weiterer Regelverstoß von Burdecki.

"Ich weiß nicht, was da so schwer dran ist, das zu verstehen. Ich hab's ihr schon drei Mal gesagt", regte sich Sandra Kirisasis auf. Als Evelyn schließlich ins Camp zurückkehrte und fragte: "What's going on?", wurde ihr mit bösen Blicken geantwortet. Als sie sich verteidigen wollte, fiel ihr Doreen Dietel ins Wort.