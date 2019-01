Bastian Yottas Tränen-Beichte: "Ich wurde jeden Tag verprügelt"

Kompliziert sei aber auch die Verbindung zu seiner Mutter, wie der Selfmade-Millionär enthüllte.

"Meine Mutter ist leider eine ganz liebe Frau, aber eine schwache Persönlichkeit. Die ist meinem Vater so hörig, dass sie da keine eigene Meinung hat. Ich hab gesagt: 'Wenn mein Vater mal nicht mehr ist, dann werde ich mich um meine Mutter kümmern.' Aber im Moment, ist das nicht möglich. Da steht zu viel dazwischen. Ich habe es so oft probiert. So oft verziehen. Macht keinen Sinn."

Dann wurde das Gespräch noch ernster.

"Was ich für eine Scheiße durchhab, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin als Kind jeden Tag verprügelt worden. Mit dem Stock. Jeden Tag. Hab ich heute noch Narben", so Yotta gegenüber Felix van Deventer, der betroffen den Ausführungen seines Mitcampers lauschte.