Dschungelcamp: Sibylle Rauch rechnet mit Porno-Vergangenheit ab

"Ich bin nicht stolz darauf"

"Ich habe in meiner sogenannten Glanzzeit als Porno-Queen (…) sehr viel Geld verdient. Ich war da die Königin. Man kannte mich. Man hat mich geliebt", erinnert sie sich.

Doch schon bald sei sie abgestürzt. Rauch rutschte in die Kokainsucht und Prostitution ab. "Ich war dann von Club zu Club auf 'Tournee'", erinnert sie sich. "Ich bin nicht stolz darauf, aber wenn man erst in so einem Teufelskreis gefangen ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen."

Es folgten finanzielle Probleme. Sie habe es "versäumt, in der Erfolgszeit an später zu denken".

"Mir ging es ganz dreckig", erzählte Rauch, die zu ihren schlimmsten Zeiten sogar an Selbstmord dachte. Vor rund zwei Jahren lebte der Ex-Erotikstar noch in einem Wohnwagen und von Sozialhilfe. Erst dank eines Freundes, der ihr finanzielle Hilfe anbot, habe sie es aus der Obdachlosigkeit geschafft. "Gott sei Dank habe ich den Ausstieg geschafft", sagte Rauch. Nun versuche sie, in der Enterntainment-Branche Fuß zu fassen: "Es gelingt mir Schritt für Schritt."

