Nach brisantem Namens-Leak: Kates Körpersprache "emotional aufschlussreich"

Die Zeitung Mirror zitierte am Freitag aus Palastquellen, die Royal Family sei in Empörung vereint. "Es wird vollständig und eindeutig bestritten, dass alles, was die beiden öffentlich genannten Personen gesagt haben, auf rassistische Weise gesagt wurde oder auch nur als solche angesehen werden könnte", hieß es. Dem Blatt zufolge behält sich der Palast juristische Schritte gegen Autor Omid Scobie vor.

Kates Körpersprache deutete auf Unsicherheit hin

Der aktuelle Skandal überschattete laut Körperspracheexpertin Judi James Prinz Williams und Prinzessin Kates jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich. Die beiden nahmen gemeinsam mit Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden am Donnerstagabend an einem Benefizkonzert - der Royal Variety Performance - teil. Ihr Ausdruck sei "emotional aufschlussreich" gewesen, so James zur Zeitung Daily Mail.

Kate habe etwa Williams "weisende Hand" dankbar angenommen, analysierte die Körperexpertin. Die Prinzessin habe "verletzlich" gewirkt.