Vorwürfe nicht der Grund: Warum sich William angeblich nicht mit Harry versöhnen kann

Den größten Fehltritt seiner jüngeren Jahre lastet er aber teilweise auch William und Kate an. Die sollen ihn 2005 ermutigt haben, ein Verkleidungsfest im Nazi-Kostüm zu besuchen - Fotos von Harry mit Hakenkreuz-Armbinde machten bald die Runde in der Presse und lösten einen Skandal aus. Harry musste öffentlich Abbitte leisten.

Harry arbeitete Erlebtes in Therapie auf

Mit Blick auf seinen Abschied aus dem britischen Königshaus hat Prinz Harry heuer eine gemischte Bilanz gezogen. "Ich habe viel verloren", sagte der 39-Jährige im März in einem online übertragenen Gespräch mit dem Autoren und Trauma-Experten Gabor Maté. "Aber gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld dort nicht möglich gewesen", sagte Harry mit Blick auf seine alte Heimat im Vereinigten Königreich.

Das Zerwürfnis mit seiner Familie kam in Harrys Gespräch mit Maté auch direkt zur Sprache: Die Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte in einer Therapie habe sich angefühlt, wie eine neue Sprache zu lernen. Er fühle sich dadurch jedoch auch immer weiter von seiner Familie entfernt, die diese Sprache nicht beherrsche, so Harry.