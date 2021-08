Nach Anklage gegen Prinz Andrew: Thronfolger Charles in Bedrängnis

Doppelmoral? Palast in Bedrängnis

Prinz Charles und William sollen es gewesen sein, die maßgeblich an der Entscheidung beteiligt gewesen sein sollen, Andrew dazu zu bringen, nach seinem katastrophalen Interview mit der BBC von seinen royalen Pflichten zurückzutreten. Der Royal hatte damals versucht, seinen Namen reinzuwaschen. Nach dem Interview legte er seine Aufgaben im Namen der Krone nieder. Auch Andrews Beförderung zum Admiral wurde auf Eis gelegt. In der Öffentlichkeit zeigt sich der Vater von Prinzessin Beatrice und Eugenie so gut wie gar nicht mehr. Lediglich am Begräbnis seines Vaters Philip nahm Andrew im April teil.

Nach Andrews Rücktritt hatte der Palast noch angedeutet, zu hoffen, dass er irgendwann zu seiner öffentlichen Rolle zurückkehren wird können. Andrew selbst soll diesen Wunsch erst im Februar dieses Jahres geäußert haben. Die Klage sei aber "eine Erinnerung daran, dass dies sehr schwer zu erreichen sein wird", zitiert Times seine Quelle.

Wie man sich nach außen hin zu Andrew positionieren soll, darüber schien sich der Palast bisher nicht ganz einig gewesen zu sein. So erinnerte das Königshaus im Februar etwa an den Geburtstag des Royals, als man auf Twitter schrieb: "An diesem Tag im Jahr 1960 hat die Queen einen Sohn zur Welt gebracht, das erste Kind seit 1857, das von einer regierenden Monarchin zur Welt gebracht wurde." Offiziell gratuliert wurde allerdings nicht. Kritiker werfen dem Palast zudem Doppelmoral vor: So habe man sich bereit erklärt, Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan zu untersuchen. Zum Fall Epstein und Prinz Andrew hat sich die Firma bisher aber mit keinem Wort geäußert.