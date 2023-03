Musikerin Lady Gaga liebt die Einsamkeit

Lady Gaga arbeitet derzeit flei├čig an ihrer Hollywoodkarriere: 2019 war sie als Hauptdarstellerin in dem Musikdrama "A Star is Born" f├╝r einen Oscar nominiert. Sie gewann den Oscar schlie├člich f├╝r "Shallow" als bester Filmsong. Zuletzt spielte sie auch in dem Familiendrama "House of Gucci" mit und in der geplanten "Joker"-Fortsetzung wird sie 2024 an der Seite von Joaquin Phoenix zu sehen sein.