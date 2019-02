Morddrohungen gegen Daniela Büchners besten Freund

Büchner-Freund Simons wird angefeindet

Auf seinem Account wird deren bester Freund nun angefeindet. Er äußerte er sich persönlich zu den Hassbotschaften.

Auf seinem Instagram-Account schrieb er am Montag: "Ich bekomme nur noch Hass-Nachrichten und Drohungen im Internet, mein Facebook-Profil und all die Plattformen wurden von 'Hatern' bombardiert und nun auch noch die Internetseite von meinem Mann. Ich wurde sogar anonym angerufen und mir wurde am Telefon gesagt, dass man mich umbringen wolle!"

Er verstehe die Ursachen für die Drohungen nicht.