Daniela Büchner: Erstes Weihnachten ohne Jens

Erstmals fand für Daniela Büchner (40) Weihnachten ohne ihren Mann Jens statt. Dieser war am 17. November im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs verstorben. In ihrer Instagram-Story gab Daniela Büchner Einblicke, wie sie das Fest ohne ihren Mann verbracht hat.

Daniela Büchner: Liebesbotschaft auf Instagram

Ein Foto in ihrer Instagram-Story zeigt Jens Büchners Witwe am Strand, den Blick hat sie aufs Meer gerichtet. Dazu schrieb sie emotionale Worte: "Und irgendwo da bist DU. Nonstop haben wir an dich gedacht. Nichts ist mehr so wie mit dir ...aber immer bist du irgendwie bei uns. Ich liebe dich, mein Schatz."