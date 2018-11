Büchner-Witwe: Wie es für Daniela nun weitergeht

Für Jens Büchner hatte seine Frau Daniela 2015 ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und war mit ihren Kindern nach Mallorca ausgewandert. Nachdem der Ballermann-Star in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, ist er am Samstag im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Nun stellt sich die Frage, wie es für Daniela weitergehen soll.

Daniela will auf Mallorca bleiben

Der ehemalige " Dschungelcamp"-Star hinterlässt neben seiner Frau fünf leibliche Kinder: Drei Kinder aus erster Ehe und die zweijährigen Zwillinge aus seiner Beziehung mit Daniela - die zudem drei weitere Kinder aus einer vorangegangenen Beziehung hat.

Es ist eine schwere Zeit für Büchners Witwe, die nun mit der Patchwork-Familie zurückbleibt. Nach Büchners Tod wird sie sich wohl oder übel auch mit der finanziellen Situation der Familie befassen. Im Oktober hatte das Ehepaar sein gemeinsames Mallorca-Lokal "Faneteria" geschlossen. Die Hinterlassenschaften des Ballermannstars sollen lediglich reichen, um die Familie für ein Jahr finanziell abzusichern.

"Daniela ist immer noch durch den Wind und kann das gar nicht fassen. Sie ruft mich manchmal an und sagt 'Der kommt gleich nach Hause'. Ihre größten Ängste sind, dass sie nicht weiß, wie es weitergeht", erzählt Büchners Manager Carsten Hüther gegenüber RTL.

Was bisher kaum einer wusste: Schon Danielas erster Mann war früh verstorben. "Es ist so furchtbar. Vor neun Jahren starb plötzlich mein erster Mann im November mit 34 Jahren an Herzversagen und jetzt im November Jens", erzählte sie selbst der Bild.