"Schlafe nicht, esse kaum": Daniela Büchners emotionale Videobotschaft

Der Tod von Jens Büchner ist für seine Frau Daniela nur schwer zu verkraften. Nachdem der Ballermann-Star am 17. November an Lungenkrebs verstorben ist, sprach seine Witwe nun erstmals offen über ihre Trauer.

Tränenreiche Video-Botschaft

Der Auswanderer hinterlässt neben seiner Witwe Danni acht Kinder. Am Wochenende hat sich Daniela zusammen mit Freunden und Familie im Rahmen einer Trauerfeier von ihrem Jens verabschiedet. In einer Video-Botschaft an RTL versuchte sie nun, sie ihre Gefühle in Worte zu fassen.

"Ich weiß, dass es meinem Mann viel bedeutet hätte, dass so viele Menschen Anteil nehmen an dem, was leider passiert ist", sagt sie unter Tränen. "Wir wissen nicht, wie wir den Verlust jemals verarbeiten können."

Für den "Goodbye Deutschland"-Star war Daniela, die bereits ihren ersten Mann früh verloren hat, 2015 zusammen mit ihren drei Kindern aus Deutschland nach Mallorca ausgewandert.

"Ich habe so viel, wie sagt man so schön, Scheiße in meinem Leben gefressen", so Daniela. "Als ich Jens getroffen habe, war das mein Hauptgewinn und ich dachte: 'Hey Danni, alles wird gut in deinem Leben jetzt.' Er hat mir einfach Kraft und Mut gegeben und mich so sein lassen, wie ich bin, mit allen meinen Macken. Und ich hatte viele Macken und ich habe viele Macken, aber er hat mich immer aufgebaut, mir Selbstbewusstsein gegeben."