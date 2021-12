Monogamie, nein danke: Stars, die Erfahrungen in offenen Beziehungen sammelten

Will Smith und Jada Pinkett Smith

Schauspieler Will Smith hat kürzlich in einem Interview über seine Ehe mit Jada Pinkett Smith gesprochen. Das Hollywoodpaar habe an einem Punkt seiner Ehe beschlossen, nicht mehr monogam leben zu wollen. "Jada glaubte nie an die konventionelle Ehe. Einige Familienmitglieder von ihre lebten unkonventionelle Beziehungen", sagte Smith dem Magazin GQ. "Sie ist also auf eine Art und Weise aufgewachsen, die sich sehr von dem unterscheidet, was ich kannte." Demnach mussten beide erst lernen, ihren eigenen Weg zu gehen. "Es gab unendlich lange Diskussionen darüber, wie die perfekte Beziehung aussieht. Wie verhält man sich als Paar am besten? Für die längste Zeit unserer Beziehung war Monogamie das, wofür wir uns entschieden, wissend, dass es nicht die einzig perfekte Lösung ist", so Smith. Schlussendlich hätten sie sich gegenseitig "Vertrauen und Freiheit geschenkt", überzeugt, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss". "Die Ehe darf für uns kein Gefängnis sein. Diesen Weg kann ich niemandem vorgeben. Die Freiheiten, die wir uns gegeben haben und die bedingungslose Unterstützung ist für mich die höchste Definition von Liebe."