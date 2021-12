Ben Affleck und Jennifer Garner: Streit auf offener Straße

Mit seinem offenherzigen Interview in der "Howard Stern Show", in dem er über seine Alkoholprobleme und die Gründe für seine Scheidung von Jennifer Garner sprach, hat sich Ben Affleck allem Anschein nach keinen Gefallen getan. Nicht nur seine Freundin Jennifer Lopez soll "stinksauer" darüber sein, in die Angelegenheit hineingezogen zu werden, Affleck soll vor allem auch die Gefühle seiner Ex-Frau Garner verletzt haben.

Ben Affleck und Garner: Streit auf offener Straße

Erst letzte Woche wurden Jennifer Garner und der "Batman"-Star von Paparazzi bei einem intensiven Streitgespräch auf offener Straße überrascht. Fotos zeigen wie das einstige Traumpaar in eine Diskussion verwickelt ist. Die "Howard Stern Show" mit Affleck als Gast wurde nur wenige Tage nach der hitzigen Szene veröffentlicht.