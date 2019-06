Model Bella Hadid entschuldigt sich nach Rassismus-Vorwürfen

"Foto meines Schuhs hatte nichts mit Politik zu tun"

"Ich würde niemals meine Posts oder meine Plattform dazu verwenden, Hass gegen jemanden zu streuen, ganz besonders nicht gegen mein eigenes wunderschönes und mächtiges Erbe", so Hadid in ihrem Entschuldigungsschreiben, das sie am Montag auf Twitter postete. "Ich liebe die muslimische und arabische Seite meiner Familie, sie bedeutet mir so viel", schrieb das Model.

Hadid ist halb Palästinenserin und halb Niederländerin.