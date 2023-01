Mit welchen 3 Worten Meghan erstmals Kontakt mit Harry aufnahm

Am 19. Mai 2018 feierte das Paar auf Schloss Windsor mit zahlreichen Prominenten und vor jubelnden Massen eine pomp√∂se Hochzeit vor den Augen der Welt. Inzwischen leben fernab des royalen Alltags in Kalifornien. In seinen Memoiren beschreibt Harry Megha als Opfer einer PR-Kampagne des Palasts, durch die auf Kosten Meghans andere Mitglieder der Royals in ein besseres Licht ger√ľckt werden sollten. Das Verh√§ltnis der beiden zum Rest der Familie gilt nach wie vor als angespannt.