Mit Tricks aus dem Haus geworfen: Tiger Woods von Ex verklagt

Herman, die 2017 mit Woods zusammen gekommen war, behauptet ferner, durch "zweifelhafte" Tricks gezwungen worden sein soll, ihr Heim zu verlassen. Woods Agenten sollen sie angeblich √ľberzeugt haben, einen Koffer f√ľr einen Kurzurlaub zu packen, und "als sie am Flughafen ankam, sagten sie ihr, sie sei aus ihrem Haus ausgesperrt worden". Dann habe man ihr mitgeteilt, dass sie nicht in die Villa zur√ľckkehren d√ľrfe, hei√üt es weiter in den Dokumenten.

Herman behauptet auch, der Trust habe außerdem 40.000 US-Dollar in bar, die ihr gehören sollen, unterschlagen. Angesichts des "erheblichen monatlichen Mietwerts" des Hauses fordert sie jetzt Schadensersatz in Höhe von 30 Millionen US-Dollar.