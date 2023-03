Seltener Auftritt: 80er-Ikone Kim Basinger kaum wiederzuerkennen

Auch ihre Schüchternheit erwies sich nicht als hilfreich. Wer es in Hollywood schaffen will, muss laut Basinger networken - was ihr aber nicht liege. "Nach all den Jahren in Hollywood kenne ich noch immer nicht die Regisseure und Produzenten, die man heute kennen sollte", erzählte sie bereits 1994. "Ich bin nicht sehr sozial. Ich bin schüchtern."

Viele Jahre habe sie unter einer Sozialphobie gelitten, erzählte Basinger noch 2016 gegenüber Net-A-Porter. Im Rampenlicht habe sie sich stets unwohl gefühlt. Mit 20 Jahren habe sie ihre erste Panikattacke erlitten. "Ich sperrte mich zu Hause ein und weinte jeden Tag", so die Schauspielerin. "Und ich leide noch immer unter Ängsten. Aber ich habe sehr hart daran gearbeitet und es paralysiert mich nicht mehr."

Nach der Geburt ihrer Tochter Ireland Baldwin im Jahr 1995, die sie zusammen mit Hollywoodstar Alec Baldwin hat, konzentrierte sich Basinger in erster Linie auf ihre Aufgaben als Mutter. Von Baldwin ließ sich Basinger, die in den 80er-Jahren zudem mit Make-up-Artist Ron Snyder verheiratet war, im Jahr 2002 nach neun Ehejahren scheiden. 2015 folgte der nächste Flop. Basinger ließ sich zum Horrorfilm "The 11th Hour" überreden, mit dem sie eigentlich wieder durchstarten wollte - und erntete bitterböse Kritiken. "Wenn Kim Basinger noch schauspielern kann, gibt es in diesem Film keinen Hinweis dafür", lästerte unter anderem der Observer.

2017 spielte sie im zweiten Teil der Filmreihe "Fifty Shades of Grey" in der Rolle der Elena Lincoln die Geschäftspartnerin und ehemalige Geliebte von Christian Grey. Sie erhielt dafür 2018 eine Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin. Im dritten Teil der Romanverfilmung sollte sie erneut auftreten, ihre Szenen wurden aber aus der endgültigen Filmfassung herausgeschnitten. Es war Basingers letzter Auftritt vor der Kamera. In der Serie "Comrade Detective" lieh sie danach ihre Stimme der Sally Smith und sprach 2021 die Rolle "Mother Bear" in dem animierten Kurzfilm "Back Home Again".

Auch finanziell ging es bergab: Während die Rollenangebote weniger wurden, erwiesen sich Investitionen als Reinfall und Basinger musste schließlich Konkurs anmelden. Von Hollywood hat sie sich inzwischen weitgehend distanziert, auch wenn sie in den vergangenen Jahren immer wieder in kleineren Rollen zu sehen war.

Über die Filmindustrie sagt Basinger heute, dass diese aus dem Ruder laufe. "Die sozialen Medien haben alles verändert", so Basinger. "Früher gab es mehr Mysterien. Heute zeigen die Leute ständig ihre Hintern her. Ich war nie jemand, der gerne sein Leben öffentlich geteilt hat. Es ist eine Schande, wie abgehoben das Filmbiz heute ist und wie sich das Wertesystem verändert hat."

Generell steht Basinger der Filmfabrik kritisch gegenüber. "Es wäre schön, wenn es Gleichberechtigung gäbe", sagt sie. "Die Menschen denken, Hollywood sei sehr liberal. Aber wenn du hinter die Kulissen schaust, machst du verstörende Entdeckungen."

Heute widmet sich Basinger dem Tierschutz

Auf Instagram gibt sie dennoch hin und wieder Einblicke in ihr Leben und ihre Aktivitäten als Tierschutz-Aktivistin. Mittlerweile widmet sich Basinger vorrangig dem Tierschutz. Zusammen mit ihrer Freundin, Elvis Presley-Witwe Priscilla Presley, setzt sie sich unter anderem gegen den Verzehr von Hundefleisch in asiatischen Ländern oder das Tragen von Pelzen ein.