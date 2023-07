Mit Mama Kate und George: Charlotte gibt ihr Wimbledon-Debüt

Prinzessin Charlotte schien bei ihren allerersten Wimbledon-Meisterschaften eine Menge Spaß zu haben, als sie am Sonntagnachmittag das Herren-Finale zusammen mit ihren Eltern, dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, und ihrem neunjährigen Bruder, Prinz George, ihr Debüt bei dem Tennis-Turnier gab.

Prinzessin Charlotte erstmals in Wimbledon

Die Achtjährige trug ein blaues Blumenkleid der spanischen Designerin Friki. Ihre Mama Catherine, gekleidet in ein smaragdgrünes Kleid von Roland Mouret und mit wellig gestylter Mähne, wich ihrer Tochter dabei für keine Sekunde von der Seite. Auch George hielt sich dicht an seine Mama und seine Schwester, als die Familie im All England Club ankam.

➤ Lesen Sie hier mehr: Was Kates und Meghans Körpersprache in Wimbledon über ihre Spannungen verriet