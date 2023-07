Das könnte schmutzig werden: Böses Gerücht um Prinzessin Catherine

Angeblich soll Catherine daher vor allem Meghans Treiben in der Öffentlichkeit haargenau verfolgen. Der Gazette zufolge müsse die ehemalige Schauspielerin daher "extrem vorsichtig" sein, was sie tut und was sie äußert.

"Kate wird nicht zögern, weiterhin für die Royals und sich selbst einzutreten", behauptet der Insider. "Sie hat unglaublich viel Toleranz gezeigt, aber selbst sie kann nur bis zu einem gewissen Grad gedrängt werden."

Wie ein möglicher Gegenschlag Kates aussehen könnte, verrät der Informant nicht. Dass sich Catherine jemals öffentlich zu Harry und Meghan äußern könnte, ist sehr unwahrscheinlich, denn Kate hält sich an das Motto der Queen "Never complain, never explain" - "nie beschweren, niemals erklären." Einzig ein indirektes Ausspielen über die Presse wäre möglich.