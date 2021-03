Mit 46 in Pension? Wieso Drew Barrymore keine Filme mehr drehen will

US-Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie") hat nicht vor, bald wieder vor der Kamera zu stehen. "Im Moment möchte ich nicht an einem Filmset sein", sagte die 46-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der SiriusXM-Sendung Radio Andy.

Drew Barrymore hat das Filmemachen satt

Ein Mitgrund für ihren freiwilligen Rückzug aus Hollywood sei die Tatsache, dass sie selbst seit ihrer Kindheit in der Filmindustrie aufgewachsen ist. Die Schauspielerin wirkte bereits als Säugling im Alter von elf Monaten in einem Werbespot für "Puppy Choice"-Hundefutter mit und debütierte zwei Jahre später erstmals in einem Fernsehfilm, in "Suddenly, Love", an der Seite von Joan Bennett.

Im Alter von sechs Jahren stand sie für Steven Spielbergs Kultfilm "E.T." vor der Kamera, was Barrymore über Nacht zum gefeierten Kinderstar machte. Als angesehener Gast auf Hollywoodpartys schlitterte sie bereits als Kind in die Drogensucht. Der Kinderstar betrank sich erstmals mit neun Jahren auf der Geburtstagsparty von Rob Lowe, rauchte mit zehn Jahren den ersten Joint und schnupfte mit zwölf das erste Mal Kokain. Mit fatalen Folgen: Im selben Alter musste sich die gebürtige Kalifornierin erstmals in eine Klinik auf Entzug begeben.