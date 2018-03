Miriam Höller spricht offen über die Schicksalsschläge in ihrem Leben und wie sehr sie diese Erfahrungen in ein Tief gerissen haben. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hatte erst einen Unfall als Stuntfrau und brach sich beide Beine. Ihren Beruf musste sie damit an den Nagel hängen. Kurz daruf, im September 2016, verstarb ihr Partner Hannes Arch auf tragische Weise bei einem Helikopterabsturz.

"Ich bin durch ein extremes Tief gegangen und habe das Vertrauen ins Leben verloren", gesteht sie im Interview mit T Online. "Ich habe einige Monate gebraucht, um zu realisieren, dass mich die Wut aufs Leben aber nicht wirklich weiter bringt, ganz im Gegenteil. Die Suche nach der Antwort auf die Frage 'Warum' verschleiert mir die Sicht auf mein weiteres Leben, auf meine Zukunft."

Durch diese Denkweise schaffte die ehemalige 'GNTM'-Kandidatin den Weg zurück ins Leben, das sie nun wieder genießen kann: "Ich kann selber entscheiden, ob ich eine ganz verbitterte, negative Frau werde oder mein Schicksal annehme. Ich habe mir stattdessen die Wo-Frage gestellt. Wo will mich das Leben damit hinführen?"

Hilfe erhielt sie dabei von ihrer Familie und auch von ihren Fans. "Ein paar Tage oder Wochen, nachdem Hannes verstorben war, überwältigte mich das herzliche Feedback der Menschen und wie wir alle doch sehr zusammenrücken, wenn etwas Schlimmes passiert. Mir ist aber auch aufgefallen, wie ratlos wir vielen Fragen gegenüberstehen. Mir half es, dass scheinbar sehr viele meinen Schmerz mit mir teilten und ich konnte ihnen mit meiner lebensbejahenden und positiven Einstellung zum Leben etwas zurückgeben", offenbart Höller im Gespräch.

Bereit für neue Liebe

Inzwischen kann sich die Moderatorin sogar vorstellen, sich neu zu verlieben. Denn auch wenn "die Trauer und der Schmerz" nie vergehen würden, ist sie bereit für "einen neuen Lebensweg" mit einem Mann an ihrer Seite. "Der neue Partner müsste mit meiner Geschichte zurechtkommen und auch akzeptieren, dass es immer einen Platz in meinem Herzen für Hannes gibt", stellt sie jedoch klar.