Miranda Kerrs kuriose Gesundheitsspleens

Model Miranda Kerr (36) war schon immer eine Gesundheitsfanatikerin. Ihre Eltern hätten ihr seit Kindertagen beigebracht, stets auf beispielsweise gesunde Ernährung zu achten, verriet sie im Frühsommer dem Magazin NewBeauty.

Kein Strahlung, Säure oder schlechte Vibes

Doch bei "Organic Food" macht der Ex-Engel ( Kerr lief für Victoria's Secret, Anm.) noch lange nicht halt. Sie achtet auf Dinge, die den meisten Menschen nicht ins Auge fallen - weil sie unsichtbar sind. So achtet die zweifache Mutter mittlerweile penibel darauf, keine elektromagnetische Strahlung im Haus zu haben. "Ich habe den EMF-Detektor (elektromagnetisches Feld, Anm.), der die Wellen in der Luft aufnimmt. Ich habe das ganze Haus von einem Fachmann überprüfen lassen", so Kerr. Zudem hätten sie und ihr Mann Evan Spiegel (29) Aufkleber auf der Rückseite ihrer Handys, die die Strahlung reduzieren sollen sowie einen Schalter, der nachts auf einen Schlag die ganze Elektrizität im Haus abschaltet. Bis auf Kühlschrank und Sicherheitstüren, natürlich.