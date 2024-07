Milliarden-Erbe traut sich: 600-Millionen-Hochzeit mit prominenten Gästen

Anant ist der Sohn des schwerreichen indischen Unternehmers und Vorstandsvorsitzenden des Konglomerats Reliance Industries, Mukesh D. Ambani , der mit einem Vermögen von 102,4 Milliarden Dollar 2024 auf Platz 11 in der "The World's Billionaires-Liste" des Forbes Magazine steht. Die Mutter des Bräutigams ist die Philanthropin Nita Ambani .

Auch die Preise für die Hochzeitsgeschenke, welche die beiden erhalten haben, dürften sich sehen lassen können. So soll Mukesh D. Ambani seinem Sohn und seiner Partnerin Berichten zufolge eine 80-Millionen-Dollar-Villa mit zehn Schlafzimmern auf Palm Jumeriah in Dubai geschenkt haben, die über einen Privatstrand verfügt.

Am 2. Juni wurde laut Page Six eine Massenhochzeit veranstaltet. Drei Tage später wurde einen Abend lang mit Musik und Tanz im Nita Mukesh Ambani Cultural Center gefeiert.

Den Heiratsantrag hat Anant der Braut in spe im Shrinathji-Tempel in Nathdwara, Rajasthan, gemacht.

Am 8. Juni wurde das Brautpaar Freunden und Familienmitgliedern während ihrer privaten Zeremonie gesegnet. Die Hauptzeremonie fand am Freitag mit einem roten Teppich statt, gefolgt von einer Zeremonie des göttlichen Segens. Am nächsten Tag wurde im Wohnsitz der Familie Ambani, einem 27-stöckigen Wolkenkratzer, gefeiert. Am Sonntag soll hier auch noch ein Empfang stattfinden.

Der Guardian schätzt die potenziellen Kosten der Luxushochzeit auf über 600 Millionen Dollar.